Помогите охарактеризовать Очумелова из рассказа Чехова "Хамелеон"

Гость: Гость:

Очумелов- полицейский надзиратель. Можно сказать, что он не чист на руку. В начале рассказа мы видим его, идущим через площадь. (У Чехова всегда очень важно обращать внимание на детали.) Городовой несет в руках крыжовник, по всей вероятности эти ягоды Очумелов отобрал у кого-то. Чехов замечает, что он идет в новой шинели. Видимо он недавно "реквизировал" у кого-то в лавке новой ткани. Итак, Очумелов жаден, корыстолюбив и часто пользуется своим служебным положением в корыстных целях. Однако он достаточно труслив, чтобы пойти против влиятельных людей. Чехов иронически описывает мучения Очумелова, который не решается покарать собаку, тяпнувшую пьяницу за палец, так как не знает, чья она. Если она генеральская, Очумелову потом придется плохо. Итак, Очумелов трус и подхалим.