Составить предложение на сочетание слов "вестники весны"
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Составить предложение на сочетание слов "вестники весны"
Ответ(ы):
Гость:
Грачи, вестники весны, важно ходили по первым проталинам.
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