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Что такое бобыль? (Ударение на "Ы")
Литература
Что такое бобыль? (Ударение на "Ы")
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В просторечии бобыль — обнищавший, одинокий, бездомный человек.
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