Скдадіть 3 речення з підметом та присудком та підкресли
Українська мова
Скдадіть 3 речення з підметом та присудком та підкресли
Ответ(ы):
Гость:
Вона заспівала цю пісню дуже гарно. Їжачок тихенько проповз через ліс. Хлопчик написав тест дуже добре
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