Укажите грамматическую предложения: ловкие и проворные белки живут в лесах
Русский язык
Укажите грамматическую предложения: ловкие и проворные белки живут в лесах
Ответ(ы):
Гость:
Подлежащее БЕЛКИ.сказуемое ЖИВУТ
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