Укажите грамматическую предложения: ловкие и проворные белки живут в лесах

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Укажите грамматическую предложения: ловкие и проворные белки живут в лесах
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Гость:
Подлежащее БЕЛКИ.сказуемое ЖИВУТ
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