Выразить 6 километров 5 метров
Математика
Выразить 6 километров 5 метров
Ответ(ы):
Гость:
Выразить 6 километров и 5 метров 6500? Незнаю)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух пунктов расстояние м??жду ними 66 км,скорость первого 12км/ч,с какой скоростью движется...
Українська мова
Математика
Помогите начертить таблицу к задаче. теплоход проходит за 4 ч такое же расстояние ??ак и моторная лодка за 9 ч . узнай скорость моторной лодки если...