Выразить 6 километров 5 метров

Математика
Выразить 6 километров 5 метров
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выразить 6 километров и 5 метров 6500? Незнаю)
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