ПОМОГИТЕ пожалуйста, 20 баллов!! 1) sin^2 a ctg a/ sin 2 a 2) ( cosB/1+sinB+cosB/1-sinB) sin 2B
Математика
ПОМОГИТЕ пожалуйста, 20 баллов!! 1) sin^2 a ctg a/ sin 2 a 2) ( cosB/1+sinB+cosB/1-sinB) sin 2B
Ответ(ы):
Гость:
1)(sin^2a*cosa/sina)/2sinacosa=0.5 2)4sinBcos^2B
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