Движение белочки по координатному лучу описывается форvулой х=48-6*t (время t-в минут??х). Из какой точки луча она вышла? Определи направление и скорость ее движения. Определи координату точки, в которой находилась белочка чере...

Гость: Гость:

Она вышла из точки 48 двигаясь по координатному лучу влево ( потому что знак -, а если + то вправо), скорость 6 единиц в минуту. через одну минуту она будет в точке 42 , через две в точке 36 через три минуты в точке 30. через 8 минут она придет в начало луча (48:6=8)