Движение белочки по координатному лучу описывается форvулой х=48-6*t (время t-в минут??х). Из какой точки луча она вышла? Определи направление и скорость ее движения. Определи координату точки, в которой находилась белочка чере...
Математика
Движение белочки по координатному лучу описывается форvулой х=48-6*t (время t-в минут??х). Из какой точки луча она вышла? Определи направление и скорость ее движения. Определи координату точки, в которой находилась белочка через 1 мин после выхода, через 2 мин, через 3 мин. Через сколько времени она придет в начало луча? Сделай рисунок
Ответ(ы):
Гость:
Она вышла из точки 48 двигаясь по координатному лучу влево ( потому что знак -, а если + то вправо), скорость 6 единиц в минуту. через одну минуту она будет в точке 42 , через две в точке 36 через три минуты в точке 30. через 8 минут она придет в начало луча (48:6=8)
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