Замените выделенные слова прилагательными и запишите словосочетания Помогите пожалуйста! : Комбайн ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ; лекарства УТОЛЯЮЩИЕ БОЛЬ; катер с БЫСТРЫМ ХОДОМ; девушка с ДЛИННЫМИ ВОЛОСАМИ; товары ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА; ра...

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Замените выделенные слова прилагательными и запишите словосочетания Помогите пожалуйста! : Комбайн ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ; лекарства УТОЛЯЮЩИЕ БОЛЬ; катер с БЫСТРЫМ ХОДОМ; девушка с ДЛИННЫМИ ВОЛОСАМИ; товары ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА; растения, СТОЙКИЕ В МОРОЗЫ; САДОВЫЕ И ОГОРОДНЫЕ культуры; дом в ДЕСЯТИ ЭТАЖЕЙ; Заранее Спасибо! :)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Картофелеуборочный комбайн, болеутоляющие лекарства, быстроходных катер, длинноволосая девушка, высококачественные товары, морозоустойчивые растения, садово-огородные культуры, десятиэтажный дом
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