СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУСТО ! Морфемный разбор слов осенний и подосиновика ! пжж!! ) Прошу вас помогите!
Русский язык
СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУСТО ! Морфемный разбор слов осенний и подосиновика ! пжж!! ) Прошу вас помогите!
Ответ(ы):
Гость:
Осенний осен корень н суффикс ий окончание осенн основа подосиновика под приставка осин корень ов суффикс ик суффикс а окончание подосиновик основа
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