СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУСТО ! Морфемный разбор слов осенний и подосиновика ! пжж!! ) Прошу вас помогите!

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СДЕЛАЙТЕ ПОЖАЛУСТО ! Морфемный разбор слов осенний и подосиновика ! пжж!! ) Прошу вас помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Осенний осен корень н суффикс ий окончание осенн основа подосиновика под приставка осин корень ов суффикс ик суффикс а окончание подосиновик основа
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