Стороны прямоугольника 1см и 2см вычисли его периметр
Математика
Стороны прямоугольника 1см и 2см вычисли его периметр
Ответ(ы):
Гость:
2*(1+2)=2*1+2*2=2+4=6
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