Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу, расстояние 520 км. Один поезд ??рошел 250 км со ск. 50 км|час.Узнать скорость второго поезда?

Математика

Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу, расстояние 520 км. Один поезд ??рошел 250 км со ск. 50 км|час.Узнать скорость второго поезда?

Автор: Гость