Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу, расстояние 520 км. Один поезд ??рошел 250 км со ск. 50 км|час.Узнать скорость второго поезда?
Математика
Два поезда отошли одновременно навстречу друг другу, расстояние 520 км. Один поезд ??рошел 250 км со ск. 50 км|час.Узнать скорость второго поезда?
Ответ(ы):
Гость:
1) 250:50=5(ч)-время 2) 520-250=300(км)-S 2 поезда 3) ......
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