1. Определите объем 14% -го раствора азотной кислоты(плотность-1,078 г/мл), необходимый для полного растворения оксида меди 2 массой 1,6 г.

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Дано: ω(HNO3) =14% = 0.14 ρ(p-pa HNO3) = 1.078 г/мл m(CuO) = 1.6 г Найти: V(p-pa HNO3) Решение. M(HNO3) = 63 г/моль M(CuO) = 80 г/моль 1,6 г х г СuO + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2O 80 г 126 г х=m(HNO3) = 1,6 г×126 г/80 г = 2,52 г m(p-pa HNO3) = 2,52 г/0,14 = 18 г V(p-pa HNO3) = 18 г/1,078 г/мл = 16,7 мл Ответ: 16,7 мл