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Выполните действие:а)2,4+1 2/3
Математика
Выполните действие:а)2,4+1 2/3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,4+1 = 2+1 = 2+1 = 3 = 4
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