1.    Плоские черви — возбудители заболеваний человека и животных. Приспособленность плоских червей к паразитическому образу жизни.2.    Среда обитания и особенности внешнего строения птиц.3.    Какие отличия во внешнем строени...

Гость: Гость:

1 Паразитические черви приспособились к паразитическому образу жизни с помощью крючков и присосок. Которыми они парализуют жертву и живут за счёт хозяина. 2. Птицы обитают в наземно-воздушной среде. Птицы отличаются тем, что у них имеется оперение. Также, отличаются тем, что у них есть киль-вырост грудины. У птиц происходит редукция костей для уменьшения веса-это единственные животные у которых это присутствует. У рептилий есть характерные черты:кожа сухая, покрыта роговыми чешуями, для них характерна линька-чего нет у других животных. Также присутствует аутомия-отбрасывание хвоста(ящерицы). Это связано с тем, что рептилии чаще всего попадают в лапы хищников и чтобы хоть как то выживать, они меняют окраску, а когда ящерицу ловят за хвост, то она его отбрасывает. В результате спасается