1) Почему для города было выброно это место? 2) Какие примечательные задания, исторические памятники имеют в городе? Где они находятся? Что интересного о них известно? 3)Чем был славен город в страну? Что мастерили. чем торг...

Обществознание

1) Почему для города было выброно это место? 2) Какие примечательные задания, исторические памятники имеют в городе? Где они находятся? Что интересного о них известно? 3)Чем был славен город в страну? Что мастерили. чем торговали жители? 4) Какие события истории России пережили вместе со страной жители города? 5)Оказывался ли город под влыстью захватчиков? Что известно о его обороне или освобождении? Какие памятники этих событий сохронились? 6) Какие замечательные люди родились или жили в городе? Чем они знамениты? Город : Барнаул

Автор: Гость