1) Почему нельзя закладывать на хранение влажные семена? 2) Почему культурные растения плохо растут на заболоченных почвах? Пожалуйста. Очень надо. Если поможет, то тема параграфа - дыхание растений.

Биология

1) Почему нельзя закладывать на хранение влажные семена? 2) Почему культурные растения плохо растут на заболоченных почвах? Пожалуйста. Очень надо. Если поможет, то тема параграфа - дыхание растений.

Автор: Гость