1) Почему нельзя закладывать на хранение влажные семена? 2) Почему культурные растения плохо растут на заболоченных почвах? Пожалуйста. Очень надо. Если поможет, то тема параграфа - дыхание растений.

Биология
1) Почему нельзя закладывать на хранение влажные семена? 2) Почему культурные растения плохо растут на заболоченных почвах? Пожалуйста. Очень надо. Если поможет, то тема параграфа - дыхание растений.
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