Прокаливая осадок , который образовался при взаимодействии гидроксида натрия и с??льфата меди (II), получают вещество чёрного цвета. При нагревании этого вещества с углём получают металл, при полном растворении которого в конц...

Химия

Прокаливая осадок , который образовался при взаимодействии гидроксида натрия и с??льфата меди (II), получают вещество чёрного цвета. При нагревании этого вещества с углём получают металл, при полном растворении которого в концентрированной серной кислоте выделяется 17 , 92 л (н.у.) оксида серы (IV) и образуется вода. Какова была исходная масса (г) сульфата меди (II), если все реакции протекали количественно? (В ответе запишите только число без единиц измерения).

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