Сюжетный план рассказа косцы

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Анализ произведения Рассказ «Косцы» — это поэтическая зарисовка, сопровожда­емая размышлениями писателя о судьбе своего народа. Поводом для написания рассказа послужила услышанная писателем песня грузчиков во время путешествия на пароходе. Потом такую же сильную, могучую, ладную песню услышал Бунин, проезжая в деревне мимо косцов. Применительно к этому рассказу нельзя говорить о композиции произведения — это, скорее, размышле­ния писателя о русском человеке, о России, о нашем духовном единении со своей страной. Да и героев здесь нет как таковых — рассказ о работе косцов сопровождается в основном раздумьями автора. Бунин любуется ладной работой приезжих косцов, их одеж­дой, тем, что каждый из них — часть большой неделимой артели. А главная прелесть их песни для писателя не только в том, что ей вторит природа, но и в том, что все мы, слушая ее, ощущаем себя единым целым — Россией. Рассказ написан в 1921 году в Париже, т. е. в эмиграции. План 1. Встреча с косцами. 2. Вечерний июньский пейзаж. 3. Откуда они, эти косцы? 4. Прошлая встреча с косцами, их ужин. 5. Рассказчик слушает песню косцов. 6. Прелесть этой песни — в кровном родстве человека и ок­ружающей природы. 7. Пение косцов — это даже и не пение, а вздохи молодой, могучей груди. 8. Очарование этой песни и в том, что человек не верит в свою безнадежность. 9. Счастливые времена канули безвозвратно.