1113# помогите пожалуйсто!
Математика
1113# помогите пожалуйсто!
Ответ(ы):
Гость:
2+3=5 (ч)- всего время210*5=1050 км- пролетел вертолет1050+840=1890 км - пролетел самолет1890:3=630 км/ч -скор. самолетаответ:630 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При взаимодействии смеси металлического цинка и его карбоната с избытком раствора соляной кислоты выделяется 13,44 л (н. у.) газа. После полного сж...
Русский язык
Русский язык
Какая запись не является словосочитанием? 1)наступила весна 2)лежал на полке 3)н?? дне лодочки 4)пакет с яблоками
Русский язык