При взаимодействии смеси металлического цинка и его карбоната с избытком раствора соляной кислоты выделяется 13,44 л (н. у.) газа. После полного сжигания, образовавшегося газа на воздухе и конденсации, водяных паров объём газа ...

Химия

При взаимодействии смеси металлического цинка и его карбоната с избытком раствора соляной кислоты выделяется 13,44 л (н. у.) газа. После полного сжигания, образовавшегося газа на воздухе и конденсации, водяных паров объём газа уменьшился до 8,96 л. Какова массовая доля цинка в исходной смеси ?

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