Туристы прошли от озера к лесу 1/5 км. Сколько метров прошли туристы?

Математика
Туристы прошли от озера к лесу 1/5 км. Сколько метров прошли туристы?
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