За шутку не сердись ,а в обиду не вдавайся ((не сердись и не вдавайся определить спряжение и время )
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За шутку не сердись ,а в обиду не вдавайся ((не сердись и не вдавайся определить спряжение и время )
Ответ(ы):
Гость:
Сердись 2 спр.,наст. время вдавайся 1 спр.,наст.время
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