Верны ли следующие суждения? А) в условиях безаварийной работы АЭС атомная энерг??тика-самое экономичное и экологически чистое производство энергии. Б) основной дозой облучения в последующие 50 лет после аварии на АЭС будет ...

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Верны ли следующие суждения? А) в условиях безаварийной работы АЭС атомная энерг??тика-самое экономичное и экологически чистое производство энергии. Б) основной дозой облучения в последующие 50 лет после аварии на АЭС будет доза внешнего облучения, а доза внутреннего облучения (через потребление продуктов питания) будет незначительной

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