Срочно!!! напишите названия государств и народов, которые были соседями Древнеру??ского государства на юге, западе, севере и востоке
История
Срочно!!! напишите названия государств и народов, которые были соседями Древнеру??ского государства на юге, западе, севере и востоке
Ответ(ы):
Гость:
Север-викинги запад-готы,гумны юг-персы,арабы,турки восток-монголы,татары
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