Срочно!!! напишите названия государств и народов, которые были соседями Древнеру??ского государства на юге, западе, севере и востоке

История

Срочно!!! напишите названия государств и народов, которые были соседями Древнеру??ского государства на юге, западе, севере и востоке

Автор: Гость