Помогите решить задачу номер 4.

Математика
Помогите решить задачу номер 4.
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Автор: Гость
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Гость:
Наверное 36 надо делить на 3 выйдет 12
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