Расположите в порядке возрастания дроби в) 3/4 2/5 4/7 г) 7/15 7/20 9/25

Математика

Расположите в порядке возрастания дроби в) 3/4 2/5 4/7 г) 7/15 7/20 9/25

Автор: Гость