Расположите в порядке возрастания дроби в) 3/4 2/5 4/7 г) 7/15 7/20 9/25
Математика
Расположите в порядке возрастания дроби в) 3/4 2/5 4/7 г) 7/15 7/20 9/25
Ответ(ы):
Гость:
3/4~0,75 2/5~0,4 4/7~0,57 значит 1. 2/5 2. 4/7 3. 3/4 7/15~0,46 7/20~0,35 9/25~0,36 значит 1. 7/20 2. 9/25 3. 7/15
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