Физика помогите для промывки стальной детали ее опустили в бак с керосином.Объе?? керосина вытесненного деталью равен 0,4дм3.Чему равна масса детали ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН

Физика
Физика помогите для промывки стальной детали ее опустили в бак с керосином.Объе?? керосина вытесненного деталью равен 0,4дм3.Чему равна масса детали ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: V = 0.4 дм³ = 400 см³ ρ стали = 7,8 г/см³ m  - ? Решение: m = ρ · V Для нахождения массы, нам необходимо знать плотность детали(ее мы знаем) и объем. Объем жидкости вытесненного деталью равна объему детали (400 см³) m = 7,8 · 400 = 3120 г Ответ: масса детали равна 3,12 кг.
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