Раскаленные газовые шары находящиеся очень далеко от земли
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Раскаленные газовые шары находящиеся очень далеко от земли
Ответ(ы):
Гость:
Звезды (раскалены, газовы, далеко)
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