Дневной сон первоклассников длится два часа . Сколько всего времени спят дети днё?? в режиме пятидневной учебной недели. Укажи ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ. 1.450 минут 2.10 часов 3.6 часов 20 минут 4.12 часов
Математика
Дневной сон первоклассников длится два часа . Сколько всего времени спят дети днё?? в режиме пятидневной учебной недели. Укажи ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ. 1.450 минут 2.10 часов 3.6 часов 20 минут 4.12 часов
Ответ(ы):
Гость:
10 часов в день 2 часа в учебной недели 5 дней значит 2*5=10 часов Все очень легкоо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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