Морфологический разбор слова:сироты

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Морфологический разбор слова:сироты
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I. Существ; общ. грам. значение - предмет II.1. Сирота 2   а) нариц;      б) одуш;      в) жен. род      г) 1-е скл. 3   а) множ число      б) И. п. III. Подлежащее  
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