Морфологический разбор слова:сироты
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Морфологический разбор слова:сироты
Ответ(ы):
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I. Существ; общ. грам. значение - предмет II.1. Сирота 2 а) нариц; б) одуш; в) жен. род г) 1-е скл. 3 а) множ число б) И. п. III. Подлежащее
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