Какая запись не является словосочитанием? 1)наступила весна 2)лежал на полке 3)н?? дне лодочки 4)пакет с яблоками

Русский язык
Какая запись не является словосочитанием? 1)наступила весна 2)лежал на полке 3)н?? дне лодочки 4)пакет с яблоками
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наступила весна потому что подлежащие и сказуемое не могут быть вместе словосочетанием
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор слова:сироты
Ответить
Математика
Туристы прошли от озера к лесу 1/5 км. Сколько метров прошли туристы?
Ответить
История
Что такое каста по истории 5 класса прошу вас пожалуйста
Ответить
Русский язык
За шутку не сердись ,а в обиду не вдавайся ((не сердись и не вдавайся определить спряжение и время )
Ответить
Математика
Дневной сон первоклассников длится два часа . Сколько всего времени спят дети днё?? в режиме пятидневной учебной недели. Укажи ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ. 1.450...
Ответить