Какая запись не является словосочитанием? 1)наступила весна 2)лежал на полке 3)н?? дне лодочки 4)пакет с яблоками
Русский язык
Какая запись не является словосочитанием? 1)наступила весна 2)лежал на полке 3)н?? дне лодочки 4)пакет с яблоками
Ответ(ы):
Гость:
Наступила весна потому что подлежащие и сказуемое не могут быть вместе словосочетанием
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