1.почему важно знать законы языка? 2.для чего нужно уметь точно выражать свли мысли? Какие ошибки встречаются у людей в речи ? 4. Какая речь может считаться правильной? 5.Часто ли вы допускаете ошибки?какие? 6.легко ли ,по ваше...

Русский язык
1.почему важно знать законы языка? 2.для чего нужно уметь точно выражать свли мысли? Какие ошибки встречаются у людей в речи ? 4. Какая речь может считаться правильной? 5.Часто ли вы допускаете ошибки?какие? 6.легко ли ,по вашему мнению ,овладеть правильной речью? Нужно ли вам это?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Что бы знать грамотику.2.Для того что-бы тебя поняли.3.Слова-сорняки.4.Грамотная.5.Нет.Редко допускаю.6.Для кого-как.Да....
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