1.почему важно знать законы языка? 2.для чего нужно уметь точно выражать свли мысли? Какие ошибки встречаются у людей в речи ? 4. Какая речь может считаться правильной? 5.Часто ли вы допускаете ошибки?какие? 6.легко ли ,по ваше...

Русский язык

1.почему важно знать законы языка? 2.для чего нужно уметь точно выражать свли мысли? Какие ошибки встречаются у людей в речи ? 4. Какая речь может считаться правильной? 5.Часто ли вы допускаете ошибки?какие? 6.легко ли ,по вашему мнению ,овладеть правильной речью? Нужно ли вам это?

Автор: Гость