1. Подчеркни правельный ответ. Правда ли, что 1)В переводе с греческого языка слов?? "миф" означает песня? 2) Мифы появились задолго до возникновения письменности? 3) Мифы рассказывают о происхождении мира, явлениях природ...

Литература
1. Подчеркни правельный ответ. Правда ли, что 1)В переводе с греческого языка слов?? "миф" означает песня? 2) Мифы появились задолго до возникновения письменности? 3) Мифы рассказывают о происхождении мира, явлениях природы, подвигах героев?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ 2 и 3. Мифы передавались в устной форме. Миф с греческого - речь;слово;сказание;предание.Повествование, передающее представления людей о мире, месте  человека в нём, о  происхождении всего сущего, о  богах, героях.
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