1. Половину пути машина ехала со скоростью 72 км/ч, а вторую половину пути со скоростью 90 км/ч. Какова средняя скорость движения машины?

Физика

1. Половину пути машина ехала со скоростью 72 км/ч, а вторую половину пути со скоростью 90 км/ч. Какова средняя скорость движения машины?

Автор: Гость