1. Половину пути машина ехала со скоростью 72 км/ч, а вторую половину пути со скоростью 90 км/ч. Какова средняя скорость движения машины?
Физика
1. Половину пути машина ехала со скоростью 72 км/ч, а вторую половину пути со скоростью 90 км/ч. Какова средняя скорость движения машины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(90+72):2=81 км/ч Наверное, так, через среднее арифметическое.
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