К двум тросам ас и бы одинаковой длины подвешен груз весом 100 кг определить силы в ??г возникающие в тросах если угол асб равен 15°
Физика
К двум тросам ас и бы одинаковой длины подвешен груз весом 100 кг определить силы в ??г возникающие в тросах если угол асб равен 15°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Силы 2 кг угол а с б равен будет 15°
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