К двум тросам ас и бы одинаковой длины подвешен груз весом 100 кг определить силы в ??г возникающие в тросах если угол асб равен 15°

Физика

К двум тросам ас и бы одинаковой длины подвешен груз весом 100 кг определить силы в ??г возникающие в тросах если угол асб равен 15°

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