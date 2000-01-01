В однородное магнитное поле помещен горизонтально расположенный медный проводник перпендикулярно линиям МП. Длина проводника 20 см, площадь поперечного сечения 2 мм2. По проводнику пропускают ток силой 1 А. Какова индукция МП, ...

Физика

В однородное магнитное поле помещен горизонтально расположенный медный проводник перпендикулярно линиям МП. Длина проводника 20 см, площадь поперечного сечения 2 мм2. По проводнику пропускают ток силой 1 А. Какова индукция МП, если проводник находится в нем в равновесии?

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