Cырую морковь вымой,очисти и натри на терке.Чють посоли.Добавь немного сахара.Положи ложку сметаны и перемешай. Вопрос1 Посчитай и рядом укажи количество орфограмм безударных гласных.Не з-абудь считать их и в з--аголовке. Вопро...
Русский язык
Cырую морковь вымой,очисти и натри на терке.Чють посоли.Добавь немного сахара.Положи ложку сметаны и перемешай. Вопрос1 Посчитай и рядом укажи количество орфограмм безударных гласных.Не з-абудь считать их и в з--аголовке. Вопрос2 сообши количество орфограмм парных по глухостиз-звонкости согласных.Общее количество главных орфограмм.Вопрос3 Указать количество орфограмм на из-вестные тебе правила выбора букв:на месте ударных гласных,в начале предложения.Какие орфограммы встречаютса особенно часто?Как их поэтому можно называть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cырую мОрковь вымой,очисти и натри на терке(1 безударная гласная).Чуть посОли.ДОбавь немного сахАра.(3 безударных гласных)ПолОжи ложку смЕтаны и перемЕшай. (3 безударных гласных) Cырую моркоВь вымой,очисти и натри на терке.Чуть посоли.ДобаВь немного сахара.Положи лоЖку сметаны и перемешай.(3 орфограммы парных по звонкости-глухости) 10 общих главных орфограмм. Известные правила Написание приставок:Очисти, НАтри, Посоли, ПОложи Правописание чу, щу: ЧУть
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