Cырую морковь вымой,очисти и натри на терке.Чють посоли.Добавь немного сахара.Положи ложку сметаны и перемешай. Вопрос1 Посчитай и рядом укажи количество орфограмм безударных гласных.Не з-абудь считать их и в з--аголовке. Вопро...

Русский язык

Cырую морковь вымой,очисти и натри на терке.Чють посоли.Добавь немного сахара.Положи ложку сметаны и перемешай. Вопрос1 Посчитай и рядом укажи количество орфограмм безударных гласных.Не з-абудь считать их и в з--аголовке. Вопрос2 сообши количество орфограмм парных по глухостиз-звонкости согласных.Общее количество главных орфограмм.Вопрос3 Указать количество орфограмм на из-вестные тебе правила выбора букв:на месте ударных гласных,в начале предложения.Какие орфограммы встречаютса особенно часто?Как их поэтому можно называть?

Автор: Гость