Где здесь сложносочинённые предложения 1.В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками . 2.Вскоре пули...
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Где здесь сложносочинённые предложения 1.В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками . 2.Вскоре пули начали свистеть около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. 3.Это впечатление постепенно ослабевало,затем стало воспоминанием,и наконец просто усталостью. 4.Шёл снег и был мороз по утрам но дороги уже потемнели и над ними каркая носились грачи
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Гость:
Сложносочиненные 1 и 4. все остальные простые
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