Где здесь сложносочинённые предложения 1.В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками . 2.Вскоре пули...

Русский язык

Где здесь сложносочинённые предложения 1.В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками . 2.Вскоре пули начали свистеть около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. 3.Это впечатление постепенно ослабевало,затем стало воспоминанием,и наконец просто усталостью. 4.Шёл снег и был мороз по утрам но дороги уже потемнели и над ними каркая носились грачи

Автор: Гость