Второй номер пожалуйста ипервый

Гость: Гость:

96:24-88:0=4 96:24-88:44=2 25:1-24:1=1 96:32-88:44=1 84-16*3=36 и второе девочка написала не верно 8=4+4 54=27+27 632=316+316 360=180+180 5000=2500+2500 нужно было что бы числа были однаковыми