Помогите пожалуйста со степенями! P.S. Можете решение картинкой отправить

Алгебра
Помогите пожалуйста со степенями! P.S. Можете решение картинкой отправить
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