Помогите пожалуйста со степенями! P.S. Можете решение картинкой отправить
Алгебра
Помогите пожалуйста со степенями! P.S. Можете решение картинкой отправить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Помогите,пожалуйста,с тригонометрическим примером! Очень срочно и важно. sin^2 ( pi/2+альфа) - cos^2 (альфа - 3 pi/2) общая дробная черта / tg^2 ...
Математика
Русский язык
Хелп, пипл, придумайте сложносочиненное предложение со словом федерация, использ??я союзы соединительного разряда