Сравните устное и писменное общение ?прошууу
Русский язык
Сравните устное и писменное общение ?прошууу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язык и письменность – это две различные знаковые системы; вторая существует исключительно с целью представления первой. Под языком он подразумевал устную речь. Устная речь является первичной, а письменная речь – вторичной. Устная речь может существовать без соответствующей письменной речи, а наоборот быть не может. В действительности, подавляющее большинство языков в мире никогда или только недавно приобрели письменную форму.
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