Сравните устное и писменное общение ?прошууу

Гость: Гость:

Язык и письменность – это две различные знаковые системы; вторая существует исключительно с целью представления первой. Под языком он подразумевал устную речь. Устная речь является первичной, а письменная речь – вторичной. Устная речь может существовать без соответствующей письменной речи, а наоборот быть не может. В действительности, подавляющее большинство языков в мире никогда или только недавно приобрели письменную форму.