Чи існує залежність між показником густоти населення і природними умовами, а також рівнем економічного розвитку тієї чи іншої території?
География
Чи існує залежність між показником густоти населення і природними умовами, а також рівнем економічного розвитку тієї чи іншої території?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так. В горах густота населення мала, так як люди заселяють території зі сприятливими кліматичними умовами. Також залежить від еклномічного розвитку. Чому міграції відбуваються саме в високорозвинені країни з малорозвинених? Усі люди шукають де буде краще. І нізто не поїде на заробітки в Зімбабве, а поїдуть в Європу чи в Америку
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