Организатор для проведения олимпиады приготовил 2 пачки заданий по 40 штук в каждо?? . к нему за заданием подошли 3 учителя 1 нужно 30 экземпляров заданий , а 2 другим по 25 . организатор за секунду перекладывает листок с задан...
Математика
Организатор для проведения олимпиады приготовил 2 пачки заданий по 40 штук в каждо?? . к нему за заданием подошли 3 учителя 1 нужно 30 экземпляров заданий , а 2 другим по 25 . организатор за секунду перекладывает листок с заданием из одной стопки в другую . может ли организатор за 25 секунд сложить 3 пачки с нужным каждому учителю количеством заданий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Успеет.Он возьмёт из первой пачки 10 листов за 10 сек.Останется 30 экземпляров.Из второй 15 листов за 15 сек.Останется 25 экземпляров.10 листов из первой пачки+15 листов из второй=25 экземпляров/25 сек.
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