Организатор для проведения олимпиады приготовил 2 пачки заданий по 40 штук в каждо?? . к нему за заданием подошли 3 учителя 1 нужно 30 экземпляров заданий , а 2 другим по 25 . организатор за секунду перекладывает листок с задан...

Математика

Организатор для проведения олимпиады приготовил 2 пачки заданий по 40 штук в каждо?? . к нему за заданием подошли 3 учителя 1 нужно 30 экземпляров заданий , а 2 другим по 25 . организатор за секунду перекладывает листок с заданием из одной стопки в другую . может ли организатор за 25 секунд сложить 3 пачки с нужным каждому учителю количеством заданий

Автор: Гость