ПОДОЖДИ, НЕ ПРОХОДИ МИМО! Напишите небольшое сочинение на тему "Путешествие в страну местоимение". Или хотя бы идею подкиньте. Пожалуйстаааа с:
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ПОДОЖДИ, НЕ ПРОХОДИ МИМО! Напишите небольшое сочинение на тему "Путешествие в страну местоимение". Или хотя бы идею подкиньте. Пожалуйстаааа с:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-были местоимении в городе Местоимения. В этом городе жили местоимения "Я", " Мы","Ты","Вы","Он","Она","Оно","Они".Как-то они поспорили между сабой кто из них главнее Я сказал:"Меня везде проктически употребляют, а вас реже чем меня". Тут Мы сказал:"Я, ты,что забыл ведь я главнее чем вы все взятые вмести меня употребляет в таких словосочетаниях: мы лучшие, мы едины, мы сильну, мы непобедимы, ну что убедился.А Я и говорит:"Ты не прав вот без меня ни кому не сказать и предложения про себя.Тут в их ний спор вмешались остольный местоимения они и говорили:"Вы,что ребят разорались ведь без всех нас ни про кого сказать нельзя. Ведь мы все важны. Запомнити ребята, что мы всегда важны.
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