Что значит придумать заглавие каждой части?( стих магазин ненаглядных пособий) по??скажите пж!

Литература
Что значит придумать заглавие каждой части?( стих магазин ненаглядных пособий) по??скажите пж!
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Автор: Гость
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Гость:
Ну что надо придумать название на каждую часть
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