Помогите.Географические координаты острова Калимантан.

География
Помогите.Географические координаты острова Калимантан.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Остров Калимантан (Борнео) громаден по площади, поэтому его географические координаты считают по его географическому центру: 1°00′00″ с. ш. 114°00′00″ в. д.
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