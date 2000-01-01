Какое неравенство истино? а) 520 см gt; 52 дм; б ) 2000мкм gt; 20 мм; в) 3300г lt; 33кг; г) 3с lt; 300мс.

Физика

Какое неравенство истино? а) 520 см gt; 52 дм; б ) 2000мкм gt; 20 мм; в) 3300г lt; 33кг; г) 3с lt; 300мс.

Автор: Гость