Какое неравенство истино? а) 520 см gt; 52 дм; б ) 2000мкм gt; 20 мм; в) 3300г lt; 33кг; г) 3с lt; 300мс.
Физика
Какое неравенство истино? а) 520 см gt; 52 дм; б ) 2000мкм gt; 20 мм; в) 3300г lt; 33кг; г) 3с lt; 300мс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 520 см=52 дм 2) 20мм=20000мкм, поэтому нет. 3) 33 кг-это 33000 г 4) 3с=3000 МсМ,нет. Поэтому правильный ответ-В
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