Найдите абциссы точек пересечения графиков функций y=x^2 и y=6-x
Математика
Найдите абциссы точек пересечения графиков функций y=x^2 и y=6-x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Следовательно x^2=6-x x^2+x-6=0 Решаем квадратное уравнение и получаем корни x=-3 и x=2
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