Найдите абциссы точек пересечения графиков функций y=x^2 и y=6-x

Математика
Найдите абциссы точек пересечения графиков функций y=x^2 и y=6-x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Следовательно  x^2=6-x   x^2+x-6=0  Решаем квадратное уравнение и получаем корни   x=-3  и  x=2
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