В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НИ? В чертогах Снежной королевы Каю казалось, что лучше ему ( 1 ) где быть ( 2 ) может. Он ( 3 ) мало ( 4 ) беспокоился о своей судьбе. А) 1, 4 Б...
Русский язык
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НИ? В чертогах Снежной королевы Каю казалось, что лучше ему ( 1 ) где быть ( 2 ) может. Он ( 3 ) мало ( 4 ) беспокоился о своей судьбе. А) 1, 4 Б) 1 В) 1, 2, 3, 4 Г) 1, 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)1,3 Лучше ему ни где быть не может. Он ни мало не беспокоился о своей судьбе. Вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите цену деления шкалы мерных цилиндров и шкалы термометра(рис.1,2),определ??те начальную и конечную температуры холодной и горячей воды,тем...
Математика
Физика
К двум тросам ас и бы одинаковой длины подвешен груз весом 100 кг определить силы в ??г возникающие в тросах если угол асб равен 15°
Английский язык
Закончите следующие предложения:1. A technician is a specialist in.2. A vegetarian is one who lives on.3. A veterinarian is one who treats.4. A par...
Математика