В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НИ? В чертогах Снежной королевы Каю казалось, что лучше ему ( 1 ) где быть ( 2 ) может. Он ( 3 ) мало ( 4 ) беспокоился о своей судьбе. А) 1, 4 Б...

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В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НИ? В чертогах Снежной королевы Каю казалось, что лучше ему ( 1 ) где быть ( 2 ) может. Он ( 3 ) мало ( 4 ) беспокоился о своей судьбе. А) 1, 4 Б) 1 В) 1, 2, 3, 4 Г) 1, 3

Автор: Гость